وزير الخارجية يلتقي بنظيره الفلسطيني

باكو، 2 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 2 مارس اليوم بنظير الفلسطيني رياض المالكي الذي يزور البلد للمشاركة في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو في 2 مارس.

وقالت الخارجية في بيان إن اللقاء ارتكز على بحث المسائل الملحة المدرجة في جدول أعمال التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف بما فيه الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وتم التأكيد بامتنان على تطور العلاقات في مختلف المجالات خلال مدة الـ30 سنة التي مضت على إقامة العلاقات الدبلوماسية وتم التعبير في هذا السياق عن الثقة في إعطاء افتتاح مكتب أذربيجان التمثيلي بمدينة رام الله الفلسطينية دفعة كبيرة لتطوير العلاقات.

وأشير إلى أن التبادل بالدعم المقدم ضمن المنظمات الدولية خاصة منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكذلك منظمة حركة عدم الانحياز مستحق للتقدير ونوه إلى ضرورة المزيد من تعزيز التعاون في هذا المجال.

وشدد الوزير رياض المالكي على أهمية الزيارات المتبادلة وكذلك الحوار السياسي في تنمية العلاقات التي تعتمد على التبادل بالاحترام والتضامن والصداقة بين أذربيجان وفلسطين. وابلغ المالكي أن رئاسة أذربيجان على حركة عدم الانحياز قد ساهمت كثيرا في تنمية المنظمة وخدمت للمزيد من تعززها.