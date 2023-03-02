وزير الخارجية يلتقي نظيره السوداني

باكو، 2 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 2 مارس اليوم بنظير السوداني علي الصادق الذي يزور البلد للمشاركة في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو في 2 مارس.

وقالت الخارجية في بيان إن اللقاء بحث جدول أعمال التعاون الثنائي ومتعددة الأطراف بين البلدين ومن ضمنها الأوضاع الراهنة في المنطقة.

وشدد الوزير بايراموف على أهمية الحوار السياسي وكذلك الزيارات المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية بين أذربيجان والسودان وكذلك تنمية التعاون ضمن المنصات متعددة الأطراف وجرى في هذا السياق تذكر دعم السودان على صعيد المنظمات الدولية خاصة ضمن الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز لموقف ومبادرات أذربيجان.

وأعرب الوزير علي الصادق عن امتنانه من رئاسة أذربيجان الناجحة على حركة عدم الانحياز فيما لفت في هذا السياق إلى أن عقد قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو مبادرة من المبادرات الواجبة التي تقدمت بها أذربيجان خلال فترة رئاستها.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك أيضا.