أذربيجان: 40 حالة إصابة بكورونا في 2 مارس

باكو، 2 مارس، أذرتاج

سجلت 40 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و17 حالة تعافي دون تسجيل 3 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 2 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و628 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و327 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و122 مريض منهم ويستمر علاج 179 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2292 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و529 ألف و191 فحص طبي.