وزير الخارجية يلتقي نظيره الكويتي

باكو، 2 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 2 مارس اليوم بنظير الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح الذي يزور البلد للمشاركة في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو في 2 مارس.

وقالت الخارجية في بيان إن الطرفين بحثا في اللقاء جدول أعمال التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين أذربيجان والكويت وشؤون الفعاليات المتبادلة لدى المحافل متعددة الأطراف.

وقال الوزير بايراموف إن الدولتين بينهما حوار سياسي رفيع المستوى وتحدث عن آفاق توسيع التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وأشار الوزير بيراموف إلى تبادل البلدين بالدعم ضمن منظمات الأمم المتحدة وحركة عدم الانحياز والتعاون الإسلامي.

كما بحث الوزيران في اللقاء الفعاليات ضمن اللجنة المشتركة للتعاون بين حكومتي أذربيجان والكويت.

وأعرب الوزير الكويتي عن الامتنان من رئاسة أذربيجان الناجحة على حركة عدم الانحياز مشيرا إلى أن العلاقات تستمر في التطور وزاد أن اللقاءات النظامية المنعقدة بين البلدين تخدم لتعزز العلاقات.

وناقش الطرفان كذلك آفاق تعاون محتمل في مجالات السياسة والعلم والتعليم والثقافة وغيرها.

وجرى في اللقاء تبادل وجهات نظر حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك.