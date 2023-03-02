أذربيجان: تطعيم 376 جرعة من لقاح كورونا في 2 مارس

باكو، 2 مارس، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 376 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 1 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 118 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و101 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 134 شخصا الجرعة الثالثة و23 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و949 الف و573 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و366 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و147 شخصا تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و407 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و653 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.