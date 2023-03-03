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    هبوط اضطراري لطائرة رحلة لندن-اسلام اباد في مطار باكو الدولي

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٤٦]
    هبوط اضطراري لطائرة رحلة لندن-اسلام اباد في مطار باكو الدولي

    باكو، 3 مارس (أذرتاج)

    هبطت طائرة ركاب تابعة لشركة Virgin Atlantic متوجهة من لندن الى اسلام اباد اضطراريا في مطار حيدر علييف الدولي.

    افادت أذرتاج نقلا عن المكتب الاعلامي للمطار ان السبب هو تدهور الحالة الصحية لاحد الركاب.

    هبطت الطائرة من طراز "بوينغ 787-9" بنجاح في مطار حيدر علييف الدولي بباكو في الساعة 07:37 بتوقيت باكو.

    يشير المطار الى ان هذه هي الطائرة الثانية التي هبطت اضطراريا في مطار باكو خلال 12 ساعة أخيرة. ليلة 2 مارس هبطت الطائرة "بوينغ 787" التابعة لشركة EVA Air، المتوجهة من بنغكوك الى امستردام اضطراريا بسبب تدهور الحالة الصحية لاحد ركابها.

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