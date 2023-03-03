عودة الروح للأراضي المحررة: 10 عائلات اخرى تعود الى زنكيلان

باكو، 3 مارس (أذرتاج).

بدأت مرحلة جديدة من العودة الكبرى الى قرية أغالي لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال الأرميني.

أفادت أذرتاج ان 20 عائلة مكونة من 94 فردا تعود الى قرية آغالي لمحافظة زنكيلان في هذه المرحلة. إن عودة 10 عائلات منها (مكونة من 50 فردا) كانت في 28 فبراير، وتعود 10 عائلات (مكونة من 44 فردا) الى قريتهم الأم اليوم 3 مارس.

وشرعت الحكومة الأذربيجانية بتنفيذ المرحلة الأولى من برنامج "العودة الكبرى" الذي أطلقه الرئيس الأذريّ إلهام علييف لتوفير الظروف المناسبة لعودة مئات آلاف المواطنين الأذريّين الذين اضطروا للنزوح عن ديارهم بسبب الاحتلال الأرميني. ضمن هذا البرنامج تعود عائلات من سكان القرية كانوا نازحين لسنواتٍ طويلة في مناطق أخرى، للعيش في قريتهم الأم ووطن الآباء والأجداد الذي غادروه مُرغمين ذات يوم.

قال نائب رئيس لجنة الدولة المعنية بشئون اللاجئين والنازحين فؤاد حسينوف ان عدد العائلات التي عادت الى قرية آغالي حتى اليوم 86 عائلة مكونة من 420 فرد.

يخطط استمرار عملية العودة في الأشهر القادمة أيضا.