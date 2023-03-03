  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٢٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

    أورو EUR 1 1.8101

    دولار أسترالي AUD 1 1.1466

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3281

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

    كرون دنماركي DKK 1 0.2433

    لاري جورجي GEL 1 0.6526

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2491

    دينار الكويت KWD 1 5.5403

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3798

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0937

    جنيه مصري EGP 1 0.0555

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0901

    كرون النرويج NOK 1 0.1633

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3872

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0227

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2676

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2636

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1611

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.09

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0592

    كرون التشيك CZK 1 0.0775

    يوان الصين CNY 1 0.2466

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0406

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.47

    كرون السويد SEK 1 0.1626

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8044

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1296

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2458

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2097

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [٠٩:٤٦]
    هبوط اضطراري لطائرة رحلة لندن-اسلام اباد في مطار باكو الدولي
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٥‎٠]
    "العربية للطيران أبوظبي" تطلق رحلاتها المباشرة من أبو ظبي الى باكو
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٢١]
    رئيس سوكار يلتقي رئيس مجموعة البنك الاسلامي للتنمية
    ٠٢.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٠٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم