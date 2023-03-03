البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 3 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

أورو EUR 1 1.8101

دولار أسترالي AUD 1 1.1466

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3281

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

كرون دنماركي DKK 1 0.2433

لاري جورجي GEL 1 0.6526

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2491

دينار الكويت KWD 1 5.5403

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3798

بيسو المكسيك MXN 1 0.0937

جنيه مصري EGP 1 0.0555

لاي مولدوفا MDL 1 0.0901

كرون النرويج NOK 1 0.1633

زلوتي بولندا PLN 1 0.3872

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0227

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2676

دولار سنغافورة SGD 1 1.2636

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1611

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.09

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0592

كرون التشيك CZK 1 0.0775

يوان الصين CNY 1 0.2466

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0406

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.47

كرون السويد SEK 1 0.1626

فرنك سويسرا CHF 1 1.8044

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1296

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2458

بيسو تشيلي CLP 100 0.2097

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004