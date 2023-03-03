البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 3 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 3 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086
أورو EUR 1 1.8101
دولار أسترالي AUD 1 1.1466
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3281
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934
كرون دنماركي DKK 1 0.2433
لاري جورجي GEL 1 0.6526
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2491
دينار الكويت KWD 1 5.5403
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3798
بيسو المكسيك MXN 1 0.0937
جنيه مصري EGP 1 0.0555
لاي مولدوفا MDL 1 0.0901
كرون النرويج NOK 1 0.1633
زلوتي بولندا PLN 1 0.3872
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0227
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2676
دولار سنغافورة SGD 1 1.2636
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1611
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.09
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0461
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0592
كرون التشيك CZK 1 0.0775
يوان الصين CNY 1 0.2466
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0406
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.47
كرون السويد SEK 1 0.1626
فرنك سويسرا CHF 1 1.8044
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1296
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2458
بيسو تشيلي CLP 100 0.2097
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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