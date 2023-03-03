باكو: قمة حركة عدم الانحياز تختتم بتبني وثيقة ختامية

باكو، 3 مارس (أذرتاج)

اقيم حفل الاختتام لاجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19 في باكو في 2 مارس.

افادت أذرتاج ان حفل الاختتام اقيم تحت إشراف وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف. ألقى ممثل الحركة المستقلة لجبهة التحرير الوطنية الاشتراكية "كاناك" في نيو كاليدونيا (كاليدونيا الجديدة) فوريست ميكائل جوزيف كلمة في الحفل استنكر فيها الموقف الاستعماري الفرنسي. قال ان نيو كليدونيا اضطرت الى تنظيم استفتاء عام للمرة الثالثة تحت ضغط فرنسا عليها في ديسمبر عام 2021، رغم جائحة كوفيد 19، أكد على اهمية انشاء ظروف للحوار لاستعادة الجزيرة سيادتها الكاملة كجزء من نشاط وقف الاستعمار.

أوضح فوريست ميكائل جوزيف: "كما تعلمون، ان منطقة المحيط الهادئ منظمة جيوستراتيجية للدول الكبيرة ايضا. وحركة عدم الانحياز منصة مهمة لنا من حيث استمرار توعية بلدان العالم عن وضع بلدنا. نأمل أن يحين الحين وتعيد نيو كوليدونيا اسقلالها وسيادتها."

وفي كلماتهم، اشار كل من السفيرة المكسيكية في أذربيجان ماريا فيكتوريا روميرو كاباليرو والامينة التنفيذية للمفوضية الاقتصادية الاوروبية لمنظمة الامم المتحدة أولغا آلغايروفا والمدير العام لمنظمة الهجرة الدولية آنتونيو فيتورينو والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائل غروسي والامين العام لمؤتمر تدابير بناء الثقة كايرات ساريباي والامين العام لمنظمة الدول التركية كوبانيتشبك عمرلايف والامين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي خسرو نوزيري ورئيس شبكة الشباب لحركة عدم الانحياز اوردوخان قهرمانزاده الى ان جائحة كوفيد 19 أظهرت أهمية التعاون المتعدد الجوانب بين الناس، فضلا عن عواقبها السلبية الكثيرة. قيل ان جميع الدول يمكنها توفير الاستدامة من خلال التعاون بينها. لهذا السبب فإن حركة عدم الانحياز منصة ملائمة لبحث القضايا العالمية.

كذلك قيل ان الجائحة زادت من تعميق قضايا المهاجرين والنازحين والتمييز تجاههم. اشير الى ان الحركة احرزت العديد من الانجازات خلال فترة رئاسة اذربيجان.

في ختام الاجتماع اعرب وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف عن شكره للمشاركين وقال ان هذه القمة اصبحت نموذجا حقيقيا للتضامن والتعاون وتعدد الاطراف.

في ختام الاجتماع تم تبني وثيقة ختامية.