فوريست ميكائل: تعرضت نيو كليدونيا سياسة استعمار فرنسا خلال جائحة كوفيد 19 ايضا

باكو، 3 مارس، (اذرتاج)

أغتنم فرصة المشاركة في قمة حركة عدم الانحياز للتعبير عن إدانتي للموقف الاستعماري الفرنسي.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها ممثل الحركة المستقلة لجبهة التحرير الوطنية الاشتراكية "كاناك" في نيو كاليدونيا (كاليدونيا الجديدة) فوريست ميكائل جوزيف في كلمة القاها في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19 في باكو في 2 مارس.

قال ان نيو كليدونيا اضطرت الى تنظيم استفتاء عام للمرة الثالثة تحت ضغط فرنسا عليها في ديسمبر عام 2021، رغم جائحة كوفيد 19، أكد على اهمية انشاء ظروف للحوار لاستعادة الجزيرة سيادتها الكاملة كجزء من نشاط وقف الاستعمار.

أوضح فوريست ميكائل جوزيف: "كما تعلمون، ان منطقة المحيط الهادئ منظمة جيوستراتيجية للدول الكبيرة ايضا. وحركة عدم الانحياز منصة مهمة لنا من حيث استمرار توعية بلدان العالم عن وضع بلدنا. نأمل أن يحين الحين وتعيد نيو كوليدونيا اسقلالها وسيادتها."

كما أشار إلى أنهم يقدرون الرئاسة الناجحة لأذربيجان لحركة عدم الانحياز.