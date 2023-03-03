صندوق النفط يحصل على 1.3 مليار دولار من الإيرادات من حقل "أذري - جيراق - جونشلي"

باكو، 3 مارس، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على مليار و324 مليون دولار أمريكي من حقل "أذري - جيراق - جونشلي" خلال الشهرين الأولين من العام الحالي.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن صندوق النفط الحكومي أن عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" خلال شهرين بلغت 534 مليون و751 الف دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل "شاه دنيز" 58 مليونا و69 الف دولار.