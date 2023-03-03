نائب الوزير: يجب على أرمينيا أن تضمن العودة الآمنة للأذربيجانيين الغربيين

باكو، 3 مارس، أذرتاج

قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف في كلمة ألقاها خلال الاستماع الاجتماعي المنعقد في المجلس الوطني في موضوع "تجاوز الجبال: العودة السلمية والقانونية إلى أذربيجان الغربية" إنه يجب أن نسعى إلى موافقة أرمينيا طواعية مع عودة الأذربيجانيين الغربيين إلى مسقط رؤوسهم وان تضمن حقوقهم الملكية أيضا على غرار وثائق المنظمات الدولية التي تنص على حق اللاجئين إلى العودة إلى أراضيهم الأم.

وأضاف نائب الوزير إن أرمينيا يجب عليها أن تضمن العودة الآمنة للأذربيجانيين الغربيين.