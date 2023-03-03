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    سياسة


    تسجيل 237 قرية بشأن أذربيجان الغربية

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:١٠]
    تسجيل 237 قرية بشأن أذربيجان الغربية

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    قال عزيز نائب المجلس الوطني رئيس مجلس إدارة طائفة أذربيجان الغربية علي اكبرلي في كلمة ألقاها خلال الاستماع الاجتماعي المنعقد في المجلس الوطني في موضوع "تجاوز الجبال: العودة السلمية والقانونية إلى أذربيجان الغربية" إن هدفنا تبليغ وإيصال جميع الحقائق الخاصة بأذربيجان الغربية إلى المجتمع الدولي.

    وأضاف علي اكبرلي أننا بوجهنا طائفة أذربيجان الغربية أرسلنا رسالة إلى رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل وبعثة الاتحاد الأوروبي الناشطة في الوقت الحاضر في أرمينيا. سجلت 237 قرية في القائمة حتى الآن بشأن أذربيجان الغربية وجمعت وثائق حوالي 20 الف أسرة.

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