رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك تختتم زيارتها الى أذربيجان

باكو، 2 مارس، (اذرتاج) اختتمت رئيسة مجلس رئاسة البوسنة والهرسك السيدة جيلكا تسفيجانوفيتش زيارتها الى جمهورية اذربيجان في 3 مارس. أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم السيدة جيلكا تسفيجانوفيتش. وكان في وداعها النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضايف وكبار المسئولين الآخرين.

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