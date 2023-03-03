رئيس الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة يختتم زيارته الى أذربيجان
AzerTAg.az
٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٨]
باكو، 3 مارس، (اذرتاج)
اختتم رئيس الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة تشابا كوروشي زيارته الى جمهورية اذربيجان في 3 مارس.
أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.
وكان في وداعه وزير الصحة الاذربيجاني تيمور موسايف وكبار المسئولين الآخرين.
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