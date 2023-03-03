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    سياسة


    نائب وزير الخارجية: العودة إلى أذربيجان الغربية هدف شعبنا كافة

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٩]
    نائب وزير الخارجية: العودة إلى أذربيجان الغربية هدف شعبنا كافة

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    قال نائب وزير الخارجية الأذربيجاني خلف خلفوف في كلمة ألقاها خلال الاستماع الاجتماعي المنعقد في المجلس الوطني في موضوع "تجاوز الجبال: العودة السلمية والقانونية إلى أذربيجان الغربية" إن طرح قضية العودة إلى أذربيجان الغربية بعد الحرب الوطنية هدف شعب أذربيجان كافة.

    وابلغ أن طائفة أذربيجان الغربية أعدت مفهوم العودة الذي وزع كوثيقة رسمية لمنظمة الأمم المتحدة.

     

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