صحفيون أجانب في زيارة أغدام – تحديث

باكو، 3 مارس، أذرتاج

بدأ الصحفيون الأجانب الذين قدموا إلى أذربيجان لتغطية اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19 في باكو، زيارتهم الى مدينة أغدام المحررة من الاحتلال الأرمني.

أفادت وكالة أذرتاج أن ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية تم إبلاغهم عن تلوث الأراضي بالألغام من قبل أرمينيا وأعمال المنفذة في هذا الاتجاه.

تفقد الصحفيون الأجانب المباني السكنية والأعيان المدنية والآثار الدينية والثقافية والتاريخية التي دمرتها أرمينيا أثناء احتلال مدينة أغدام، بما في ذلك مجمع إمارة ومسجد الجمعة وبقايا مبنى مسرح الدراما ومقابر الشهداء المدمرة.

وتفقد ممثلو وسائل الإعلام سير أعمال الإنشاء التي قامت بها دولة أذربيجان بعد تحرير مدينة أغدام من الاحتلال.

أحيط الضيوف علما واسعا بمجمع البلاط أحد المنشآت التاريخية المعمارية الهندسية التي تعرضت للوحشية والدمار والهدم من قبل المحتلين الأرمن في محافظة أغدام. وقيل إن هذا المجمع من الممتلكات الأولى لسلالة الخان بناه علي مؤسس إمارة "خانية" قراباغ اذ يعود إلى القرن الـ18 الميلادي ومثل سائر الآثار التاريخية الدينية والثقافية اهان الأرمن مجمع البلاط مع ديوان الخان بناه علي أيضا للهدم والتخريب والوحشية كما استخدموها كحظيرة لتربية الأبقار والخنازير.

كما خرب ودمر الأرمن المحتلون أضرحة الخان بناه علي والخان إبراهيم خليل ونجله مهدي قولو خان وكرمه خورشيد بانو ناتوان ومقابر ممثلي السلالة الخانية الآخرين.

ثم زار الضيوف مسجد الجمعة في أغدام حيث اطلعوا على مدى الخراب والدمار التي تعرضت لها آثار أذربيجان الثقافية والتاريخية والدينية.

وقيل إن مسجد الجمعة في أغدام مبني من قبل المعمار الهندسي صفي خان القراباغي الكربلائي خلال الفترة ما بين 1868-1870م ويخص بمدرسة "الهندسة المعمارية لمساجد قراباغ". واستخدمت قوات أرمينيا الاحتلالية مسجد الجمعة كموضع لتحديد الإحداثيات في حين تعرض داخل المسجد للتدمير والتفكيك والنهب والسلب.

كما تعرف الضيوف على بقايا مسرح أغدام للدراما على شارع أغدام المركزي المدمر.

ثم تفقد الضيوف الأجانب الجرائم الوحشية المرتكبة على يد المحتلين الأرمن في مقابر شهداء أغدام.

وفي ختام الزيارة زار الضيوف مركز المؤتمر حيث اطلعوا على أعمال إعادة البناء والإعمار الجارية في أغدام المحررة التي تنفذها أذربيجان على حساب أموالها دون دعم مالي من الخارج.