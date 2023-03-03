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    المحلل السياسي: ينبغي لتصوير أفلام تخص أذربيجان الغربية

    ٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٤]

    باكو، 3 مارس، أذرتاج

    قال مدير مركز الدراسات الدولية المحلل السياسي ائلدار نمازوف في كلمة ألقاها خلال الاستماع الاجتماعي المنعقد في المجلس الوطني في موضوع "تجاوز الجبال: العودة السلمية والقانونية إلى أذربيجان الغربية" إنه ينبغي لتصوير أفلام تخص أذربيجان الغربية ولتصنيف وتأليف الكتب.

    وأضاف المحلل السياسي انه يجب تنشيط فعاليات في حرب المعلومات وتسريع هذه الفعاليات.

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