أذربيجان: 20 حالة إصابة بكورونا في 3 مارس

باكو، 3 مارس، (أذرتاج)

سجلت 20 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و24 حالة تعافي دون تسجيل 4 وفيات نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 3 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و648 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و351 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و126 مريض منهم ويستمر علاج 171 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 827 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و530 ألف و18 فحص طبي.