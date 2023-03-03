غروسي: أذربيجان شريك مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية

باكو، 3 مارس، )أذرتاج(

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف اليوم مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو غروسي، وذلك على هامش زيارته الى باكو للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية أنه خلال الاجتماع تمت مناقشة التعاون بين أذربيجان والوكالة وقضايا الأمن والضمانات النووية والوضع الحالي في المنطقة.

وأعرب الوزير جيهون بيراموف عن ارتياحه لمستوى التعاون في مجالات الزراعة وصناعة البتروكيماويات والطب وغيرها من المجالات وأكد أن هناك آفاق واسعة في عدد من المجالات الأخرى أيضا.

كما أشار الوزير إلى أن أذربيجان تولي أهمية كبيرة لضمان السلامة النووية، مشددا على أهمية مراعاة معايير السلامة التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء تشغيل محطة ميتسامور للطاقة النووية، حيث تستخدم أرمينيا التقنيات القديمة.

وأشار المدير العام رافايل ماريانو غروسي إلى أن أذربيجان شريك مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية، معربا عن ارتياحه للمشاريع المشتركة الجارية. كما أشار إلى أن هناك احتمالات لتعميق التعاون مع أذربيجان في مجال الأمن النووي والمجالات الأخرى التي تتخصص فيها الوكالة.

تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول القضايا الأخرى ذات الاهتمام المشترك أيضا.