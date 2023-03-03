أذربيجان: تطعيم 248 جرعة من لقاح كورونا في 3 مارس

باكو، 3 مارس، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 248 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 75 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و45 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 113 شخص الجرعة الثالثة و15 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و949 الف و821 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و441 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و192 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و520 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و668 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.