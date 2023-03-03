وزير الخارجية يلتقي بنظيره اليمني

باكو، 3 مارس، أذرتاج

التقى وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في 3 مارس اليوم بنظير اليمني احمد عوض بن مبارك الذي يزور البلد للمشاركة في قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو في 2 مارس.

وقالت الخارجية في بيان إن اللقاء ارتكز على بحث آفاق تعاون مستقبلي بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والإنسانية والتعليم وغيرها. كما تبادل الوزيران وجهات نظر حول مسائل التعاون ضمن المنظمات الدولية ولا سيما منظمة التعاون الإسلامي وكذلك منظمة حركة عدم الانحياز.

وقدم الوزير بايراموف معلومات حول فترة الـ 30 سنة من احتلال أرمينيا أراضي أذربيجان مستلفتا إلى تهديد الألغام المستمر من قبل أرمينيا ضد البلد.

وعبر وزير الخارجية اليمني احمد عوض بن مبارك عن الشكر على فعاليات البلد ضمن حركة عدم الانحياز بما فيه تنظيم قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كورونا 19 في باكو بالمستوى العالي. وابلغ أن اليمن يهتم بتعزيز التعاون مع أذربيجان وتعميق روح التضامن.

كما طرحت في اللقاء القضايا الأمنية الإقليمية على بساط البحث.