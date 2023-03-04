وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء البيلاروسي

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية اذربيجان جيهون بايراموف في 3 مارس مع نائب رئيس وزراء بيلاروس ايغور بيتريشينكو الذي يزور البلد للمشاركة في اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19.

افادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اعربا عن امتنانهما لتطور علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين. كذلك قيل في اللقاء ان هذا العام يشهد مرور 30 عاما على اقامة العلاقات الدبلوماسية بين اذربيجان وبيلاروس ومن المقرر الاحتفال بهذا الحدث بالفعاليات المختلفة.

شدد الطرفان على اهمية تعميق التعاون بين البلدين في مجالات التعليم والعلم والثقافة والرياضة وشئون الشباب. واشارا الى ضرورة تطوير التعاون بين وزارتي خارجية البلدين ايضا.

من جانبه لفت بيتريشينكو الى ضرورة مواصلة التعاون في مجالي الاقتصاد والزراعة بين البلدين ايضا.

كذلك شهد اللقاء وجود العلاقات البرلمانية الرفيعة المستوى بين البلدين.