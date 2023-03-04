الوزير جيهون بايراموف يلتقي بعضوة مجلس الشيوخ الفرنسي

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

التقى وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف مع السيدة ناتالي قولي عضوة مجلس الشيوخ الفرنسي ونائبة رئيس لجنة البرلمان الفرنسي، المعنية بالقانون الدستوري والتشريعات وقانون الانتخابات العامة وقواعد ادارة الدولة.

افادت أذرتاج ان الوزير بايراموف اشاد بدعم السيدة ناتالي قولي للموقف الاذربيجاني العادل واسهامها في تطوير التعاون بين البلدين. تحدث الوزير عن ضرورة توحيد الجهود لإزالة العواقب التي قد تكون امام تطوير العلاقات الثنائية.

اجرى الطرفان تبادل الآراء حول الوضع الحالي للعلاقات بين اذربيجان وفرنسا وآخر تطورات الاوضاع، وعملية تطبيع العلاقات بين اذربيجان وارمينيا ومخاطر الألغام المزروعة في الاراضي المحررة من الاحتلال وعملية إزالة الألغام، المنفذة من قبل الجانب الأذربيجاني.