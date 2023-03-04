وزارة الاقتصاد تبحث توسيع التعاون مع الدول الاعضاء في SPECA

باكو، 4 مارس (أذرتاج)

التقى نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صمد بشيرلي مع السيدة اولغا آلغايروفا الامينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE).

افادت اذرتاج ان الطرفين اجريا تبادل الآراء حول الاعمال المخطط تنفيذها في فترة رئاسة اذربيجان برنامجَ الأمم المتحدة الخاص لاقتصادات آسيا الوسطى (SPECA) خلال عام 2023 ومع الاشارة الى اهمية ترويج التعاون بين الدول الاعضاء وتسهيل علاقات النقل والتجارة.

كذلك ناقش الجانبان مسائل متعلقة بعقد اجتماع وزراء اقتصاد الدول الاعضاء في (SPECA) والمسائل الاخرى ذات الاهتمام المشترك.

أطلق البرنامج (SPECA) عام 1998. ويشمل كلا من أذربيجان وكازاخستان وطاجكستان وقيرغزستان وتركمانستان واوزبكستان وافغانستان. وهدف البرنامج هو تطوير التعاون بين الدول الاعضاء ودعم اندماجها مع الاقتصاد العالمي.