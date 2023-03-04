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    سياسة


    الرئيس العراقي ينهي زيارته الى اذربيجان

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [٠٠:٤٠]
    الرئيس العراقي ينهي زيارته الى اذربيجان

    باكو، 4 مارس (أذرتاج)

    أنهى رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد زيارته الى اذربيجان في 3 مارس.

    افادت أذرتاج ان حرس الشرف قد اصطف في ارض مطار حيدر علييف الدولي تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى.

    كان في وداعه في ارض المطار النائب الاول لرئيس الوزراء يعقوب ايوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضاييف وكبار المسئولين الآخرين.

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