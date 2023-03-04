صحفيون أجانب يحيون ذكرى ضحايا إرهاب أرمينيا في كنجه

كنجه، 4 مارس، (اذرتاج)

أحيت مجموعة من الصحفيين الأجانب ذكرى ضحايا من السكان المدنيين نتيجة القصف الصاروخي البالستي الذي قامت به القوات المسلحة لارمينيا على مدينة كنجه

أفادت وكالة اذرتاج ان ممثلي وسائل الإعلام الذين قدموا إلى أذربيجان لتغطية اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19، زاروا أراضي الهجوم الإرهابي في مدينة كنجه من قبل الوحدات العسكرية الأرمنية خلال الحرب الوطنية.

وقدمت للضيوف المتعرفين إلى جرائم حرب ارمينية معلومات جاء فيها أن قوات أرمينيا المحتلة انتهكت انتهاكا صارخا معايير ومبادئ القانون الدولي واتفاقيات جنيف لعام 1949 ومحاضرها الإضافية وكذلك نتائج لقاء منعقد في موسكو بطلبهم هم الذي أصروا عليه إصرارا متواصلا خارقين مطالب نظام وقف إطلاق النار المتفق عليه باستهدافهم المسالمين العزل في مدينة كنجة باستخدام الصواريخ المدفعية وأسلحة الدمار الشامل بعيدة المدى.

يذكر أن أرمينيا استهدفت خلال حرب الـ44 يوما الوطنية ثاني اكبر مدن أذربيجان كنجه الواقعة على بعد يزيد عن 100 كم عن خط الجبهة بالصواريخ المختلفة والمدافع كبيرة العيار بما فيها الأسلحة المحظورة والباليستية 5 مرات في أيام 4 و5 و8 و11 و17 أكتوبر مما أدى الى مقتل 26 مسالما وبينهم 10 نسوة و6 قصر واصابة 175 مدني آخر ومن ضمنهم 32 قاصرا.