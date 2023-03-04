عقد اجتماع ثلاثي بين اللجان العلاقات الخارجية في البرلمانات الأذربيجانية والتركية والجورجية

باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

سيزور رئيس لجنة العلاقات الدولية والعلاقات البرلمانية التابعة للمجلس الوطني صمد سيدوف ونائب رئيس اللجنة سوينج فتحعلييفا والنائبان نيجار أرباداراي ونسيب مهاماليف مدينة تبليسي الجورجية في الفترة ما بين 5 - 7 مارس للمشاركة في الاجتماع الثلاثي للجان العلاقات الخارجية في البرلمانات الأذربيجانية والتركية والجورجية.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المجلس الوطني أنه سيتم خلال الاجتماع مناقشة التعاون الإقليمي وتطوير العلاقات البرلمانية الدولية وغيرها من القضايا.

في إطار الزيارة، من المقرر عقد عدد من الاجتماعات للنواب في برلمان جورجيا ووزارة الخارجية.