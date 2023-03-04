رئيس المجلس الرئاسي الليبي يختتم زيارته الى أذربيجان

باكو، 4 مارس، (اذرتاج) اختتم رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي زيارته الى جمهورية اذربيجان في 4 مارس. أفادت وكالة أذرتاج انه اصطف حرس الشرف في أرض مطار حيدر علييف الدولي المزين بأعلام كلا البلدين تقديرا لمقدم الضيف الرفيع المستوى. وكان في وداعه النائب الأول لرئيس الوزراء يعقوب أيوبوف ونائب وزير الخارجية فارض رضايف وكبار المسئولين الآخرين.

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