بحث تصدير المنتجات الاذربيجانية غير النفطية الى المغرب

باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

عقد ممثلو الوكالة الأذربيجانية لترويج التصدير والاستثمارات (اذبرومو) عددا من الاجتماعات في مدينتي الرباط ودار الأبيض المغربيتين.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن اذبرومو أنه في إطار الزيارة، تم تبادل الآراء حول دراسة خصائص السوق المغربية وتصدير المنتجات الأذربيجانية غير النفطية إلى المغرب ولفت الانتباه الى الفرص الاستثمارية لأذربيجان والموجودة في الاراضي المحررة وتم التوصل الى اتفاق حول تبادل الخبرة والمعلومات.