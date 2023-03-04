  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    أذربيجان تصدر زيوت التشحيم إلى رومانيا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا والأردن

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٠٢]
    أذربيجان تصدر زيوت التشحيم إلى رومانيا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا والأردن

    باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

    بدأت شركة "Alco" المقيمة في مجمع سومقايت للصناعات الكيماوية التابع لوكالة تنمية المناطق الاقتصادية في تصدير زيوت التشحيم إلى عدد من البلدان.

    أفادت وكالة اذرتاج أن الشركة تصدر زيوت التشحيم إلى رومانيا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا والأردن لأول مرة. ومن المقرر إرسال أكثر من 10000 طن من المنتجات إلى هذه البلدان خلال العام الجاري.

    يذكر أن شركة "ALCO" المقيمة في مجمع سومقايت للصناعات الكيماوية تنتج أكثر من 150 نوع من زيوت التشحيم. يتم تصدير المنتجات تحت علامة تجارية "صنع في أذربيجان" إلى أكثر من 30 دولة في العالم الى جانب السوق المحلية.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]
    مناقشة العلاقات الجوية بين باكستان وأذربيجان
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٢١]
    بحث تصدير المنتجات الاذربيجانية غير النفطية الى المغرب
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [٠٠:٢٧]
    وزارة الاقتصاد تبحث توسيع التعاون مع الدول الاعضاء في SPECA