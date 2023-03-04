أذربيجان تصدر زيوت التشحيم إلى رومانيا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا والأردن

باكو، 4 مارس، (أذرتاج)

بدأت شركة "Alco" المقيمة في مجمع سومقايت للصناعات الكيماوية التابع لوكالة تنمية المناطق الاقتصادية في تصدير زيوت التشحيم إلى عدد من البلدان.

أفادت وكالة اذرتاج أن الشركة تصدر زيوت التشحيم إلى رومانيا وجمهورية التشيك ولاتفيا وليتوانيا والأردن لأول مرة. ومن المقرر إرسال أكثر من 10000 طن من المنتجات إلى هذه البلدان خلال العام الجاري.

يذكر أن شركة "ALCO" المقيمة في مجمع سومقايت للصناعات الكيماوية تنتج أكثر من 150 نوع من زيوت التشحيم. يتم تصدير المنتجات تحت علامة تجارية "صنع في أذربيجان" إلى أكثر من 30 دولة في العالم الى جانب السوق المحلية.