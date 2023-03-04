صحفيون أجانب يزورون محافظة فضولي المحررة من الاحتلال

فضولي، 4 مارس، (اذرتاج)

زار ممثلو وسائل الإعلام الذين قدموا إلى أذربيجان لتغطية اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19، الى محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرمني.

أفادت وكالة أذرتاج ان الصحفيين الأجانب تفقدوا ميدانيا الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني حيث شاهدوا مدى اعمال الوحشية والدمار التي تعرضت لها الآثار التاريخية والدينية والمقابر والمباني السكنية في يد الاحتلال وكذلك أعمال الترميم وإعادة البناء التي قامت بها الدولة الأذربيجانية في أقصر وقت ممكن بعد تحرير الأراضي.