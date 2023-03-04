البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 4 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086
أورو EUR 1 1.8036
دولار أسترالي AUD 1 1.1467
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.3262
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0935
كرون دنماركي DKK 1 0.2424
لاري جورجي GEL 1 0.6538
روبي هندي INR 1 0.0206
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2512
دينار الكويت KWD 1 5.535
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3797
بيسو المكسيك MXN 1 0.0939
جنيه مصري EGP 1 0.0553
لاي مولدوفا MDL 1 0.0902
كرون النرويج NOK 1 0.1629
زلوتي بولندا PLN 1 0.384
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0225
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2605
دولار سنغافورة SGD 1 1.2623
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1606
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.0902
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0584
كرون التشيك CZK 1 0.0769
يوان الصين CNY 1 0.2462
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0349
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4638
كرون السويد SEK 1 0.162
فرنك سويسرا CHF 1 1.8068
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2439
بيسو تشيلي CLP 100 0.2091
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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