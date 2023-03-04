  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥‎:٣٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

    أورو EUR 1 1.8036

    دولار أسترالي AUD 1 1.1467

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.3262

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0935

    كرون دنماركي DKK 1 0.2424

    لاري جورجي GEL 1 0.6538

    روبي هندي INR 1 0.0206

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2512

    دينار الكويت KWD 1 5.535

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3797

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0939

    جنيه مصري EGP 1 0.0553

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0902

    كرون النرويج NOK 1 0.1629

    زلوتي بولندا PLN 1 0.384

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0225

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2605

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2623

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1606

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.0902

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0584

    كرون التشيك CZK 1 0.0769

    يوان الصين CNY 1 0.2462

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0349

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4638

    كرون السويد SEK 1 0.162

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8068

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2439

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2091

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]
    مناقشة العلاقات الجوية بين باكستان وأذربيجان
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٠٢]
    أذربيجان تصدر زيوت التشحيم إلى رومانيا والتشيك ولاتفيا وليتوانيا والأردن
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٢١]
    بحث تصدير المنتجات الاذربيجانية غير النفطية الى المغرب
    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [٠٠:٢٧]
    وزارة الاقتصاد تبحث توسيع التعاون مع الدول الاعضاء في SPECA