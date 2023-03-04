البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 4 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 4 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

أورو EUR 1 1.8036

دولار أسترالي AUD 1 1.1467

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.3262

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0935

كرون دنماركي DKK 1 0.2424

لاري جورجي GEL 1 0.6538

روبي هندي INR 1 0.0206

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2512

دينار الكويت KWD 1 5.535

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3797

بيسو المكسيك MXN 1 0.0939

جنيه مصري EGP 1 0.0553

لاي مولدوفا MDL 1 0.0902

كرون النرويج NOK 1 0.1629

زلوتي بولندا PLN 1 0.384

تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0225

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2605

دولار سنغافورة SGD 1 1.2623

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1606

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.0902

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0584

كرون التشيك CZK 1 0.0769

يوان الصين CNY 1 0.2462

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0349

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4638

كرون السويد SEK 1 0.162

فرنك سويسرا CHF 1 1.8068

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1304

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2439

بيسو تشيلي CLP 100 0.2091

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004