جريحان وقتيل جراء حادث تبادل إطلاق نار في السوبرماركيت في باكو

باكو، 4 مارس، أذرتاج قال اتحاد إدارة المناطق الطبية طبيب في بيان إن جريحين نقلا إلى مستشفى حي صابونجي للعاصمة باكو. ولقي شخص حتفه مكان الحادث.

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