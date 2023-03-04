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    جريحان وقتيل جراء حادث تبادل إطلاق نار في السوبرماركيت في باكو

    ٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٣]
    جريحان وقتيل جراء حادث تبادل إطلاق نار في السوبرماركيت في باكو

    باكو، 4 مارس، أذرتاج

    قال اتحاد إدارة المناطق الطبية طبيب في بيان إن جريحين نقلا إلى مستشفى حي صابونجي للعاصمة باكو.

    ولقي شخص حتفه مكان الحادث.

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