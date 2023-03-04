مناقشة العلاقات الجوية بين باكستان وأذربيجان

باكو، 4 مارس، (أذرتاج) التقى السفير الأذربيجاني لدى جمهورية باكستان الإسلامية خزر فرهادوف وزير الطيران خاجه سعد رفيق. أفادت وكالة أذرتاج أنه تم خلال الاجتماع مناقشة قضايا توسيع العلاقات المتبادلة وزيادة عدد الرحلات الجوية في اتجاه "باكو - إسلام أباد". أشار الطرفان الى ان اذربيجان وباكستان دولتان صديقتان وشقيقتان. يتمتع كلا البلدين بإمكانيات كبيرة لإقامة علاقات أوثق.

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