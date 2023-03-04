أذربيجان: 34 إصابة بكورونا في 4 مارس

باكو، 4 مارس، (اذرتاج)

سجلت 34 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و15 حالة تعافي وحالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 4 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و682 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و366 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و127 مريض منهم ويستمر علاج 189 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1415 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و531 ألف و433 فحص طبي.