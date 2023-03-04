أذربيجان: تطعيم 229 جرعة من لقاح كورونا في 4 مارس

باكو، 4 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 229 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 4 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 63 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و41 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 107 شخص الجرعة الثالثة و18 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و950 الف و50 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و504 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و233 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و627 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و686 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.