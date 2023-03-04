صحفيون أجانب يتعرفون إلى الوحشية الارمينية في محافظة فضولي المحررة من الاحتلال

باكو، 4 مارس، أذرتاج

زار ممثلو وسائل الإعلام الذين قدموا إلى أذربيجان لتغطية اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز، المعنية بمكافحة كوفيد 19، الى محافظة فضولي المحررة من الاحتلال الأرمني.

أفادت وكالة أذرتاج ان الصحفيين الأجانب تفقدوا ميدانيا الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني حيث شاهدوا مدى أعمال الوحشية والدمار التي تعرضت لها الآثار التاريخية والدينية والمقابر والمباني السكنية في يد الاحتلال وكذلك أعمال الترميم وإعادة البناء التي قامت بها الدولة الأذربيجانية في أقصر وقت ممكن بعد تحرير الأراضي.

واطلعوا على المشاريع الضخمة التي تنفذها أذربيجان على الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني ومن أكبرها مشاريع مطارات فضولي وزنكيلان ولاتشين الدولية وعلى أن مطاري فضولي وزنكيلان وضعا للخدمة مع استمرار إنشاء مطار لاتشين.

كما تفقد الضيوف في قرية مردينلي آثار الوحشية الأرمينية خلال الـ30 سنة من الاحتلال حيث اضمحلت القرية من على وجه الأرض على يد قوات الاحتلال الأرميني نهبا وسلبا وخرابا ودمارا.

ثم زار الضيوف الأجانب خزانة أشاغي كوندلن شاي للمياه بمحافظة فضولي.

بعد التعرف على مدى الخراب والدمار والهدم التي تعرضت لها مدينة فضولي عاصمة المحافظة توجه الضيوف إلى مدينة شوشا.