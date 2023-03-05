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    صحفيون أجانب أتوا مكان الاعتصام الاحتجاجي على طريق لاتشين وخانكندي

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٤١]

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    أتى ممثلو وسائل الإعلام الذين قدموا إلى أذربيجان لتغطية اجتماع قمة مجموعة الاتصال لحركة عدم الانحياز المعنية بمكافحة كوفيد 19 الى مكان الاعتصام الاحتجاجي المنظم على طريق لاتشين وخانكندي قسمه الذي يمر من خلال شوشا.

    وأحيط الضيوف الأجانب علمًا بسير الاعتصام الاحتجاجي فيما أعدوا تقارير حول فعاليات نشطاء البيئة. كما شاهدوا مرور وسائل النقل الخاصة بقوات حفظ السلام الروسية من خلال مكان الاعتصام حرا.

    وأيقن الضيوف الأجانب شهود عيان أن الطريق مفتوح تماما للأغراض السلمية والانسانية.

    هذا وكان من المقرر نتيجة للمفاوضات المنظمة في 3 و7 ديسمبر الجاري مع قيادة قوات حفظ السلام الروسية أن تقوم فرق مؤلفة عن المتخصصين والخبراء والمسؤولين من وزارتي الاقتصاد والبيئة والثروات الطبيعية وهيئة شؤون الممتلكات وشركة أذر غولد بإجراءات أولية للمراقبة والتفتيش في مناجم الثروات الطبيعية الواقعة في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية. تتعرض المناجم للاستغلال غير القانوني الذي يؤدي إلى تدهور الأحوال البيئية في المنطقة ولكن عملية المراقبة والتفتيش باءت بالفشل بسبب تقاعس قوات حفظ السلام الروسية.

    يذكر أن نشطاء أذربيجانيين وأعضاء الجمعيات الأهلية والمنظمات غير الحكومية المعنية بشؤون البيئة ينظمون منذ 12 ديسمبر اعتصاما سلميا على جزء من الطريق الواصل بين لاتشين وخانكندي تسيطر عليه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية وذلك احتجاجا على الاستغلال غير القانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وبطلب وضع الحد على الإرهاب البيئي في منطقة قراباغ الاقتصادية.

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