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    سياسة


    وزير الخارجية الأذربيجاني يغادر الى قطر في زيارة عمل

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [١٣:٢٩]
    وزير الخارجية الأذربيجاني يغادر الى قطر في زيارة عمل

    باكو، 5 مارس، أذرتاج

    توجه وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف الى دولة قطر في زيارة عمل للمشاركة في المؤتمر الخامس لمنظمة الامم المتحدة المعني بأقل البلدان نموا الذي تتمثل فيه أذربيجان باعتبارها شريكا مانحا.

    وقالت الخارجية في بيان إن برنامج الزيارة يتضمن عقد الوزير بايراموف لقاءات ثنائية رفيعة المستوى على هامش الزيارة.

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