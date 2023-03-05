استفزاز ارميني جديد: سقوط قتلى وجرحى بين الطرفين أذربيجان تطالب ارمينيا بسحب بقايا قواتها المسلحة من اراضي اذربيجان فورا

باكو، 5 مارس (أذرتاج)

تواصل ارمينيا نقل الاسلحة والذخائر والجنود والألغام الى جزء من اراضي اذربيجان، تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية، عبر الطريق غير المعبد من خانكندي الى ارمينيا مرورا بقريتي خالفالي وتورشصو (أحد الطرق الفرعية غير المعبدة البديلة لطريق لاتشين)، على خلاف احكام البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020.

افادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة خارجية اذربيجان بشأن الاستفزازات الارمينية الاخيرة التي وقعت اليوم في جزء من الاراضي الاذربيجانية تنتشر فيه مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

كما ورد في البيان ان أرمينيا لم تتخل عن استفزازاتها المسلحة حتى بعد انتهاء الحرب الوطنية، التي نتجت عن تحرير أراضي أّذربيجان خلال 44 يوما، من وطأة احتلال مضى 30 عاما، ولم تسحب بقايا قواتها المسلحة من الاراضي الأذربيجانية، وبالعكس، قامت بنقل الاسلحة والذخائر والألغام المصنوعة في ارمينيا عام 2021 الى اراضي اذربيجان وبدفنها فيها. وعرضت وقائع دفن الألغام اثناء زيارة مركز المراقبة التركي الروسي المشترك الى المنطقة.

بغرض تدقيق وفحص معلومة واردة عن نقل الاسلحة والذرائع والعسكريين والألغام عبر الطرق الفرعية البديلة لطريق لاتشين، ارسلت وحدة من القوات المسلحة الاذربيجانية الى المكان في 5 مارس وحاولت فحص السيارات التي تحمل الاسلحة والذخائر والعسكريين والألغام من ارمينيا. وعارض الجانب الارميني للفحص ونتيجة اطلاق النار الارميني، سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات المسلحة الاذربيجانية. رد الجيش الاذربيجاني على الخارجين عن القانون واسكت نقاط النيران.

كما قالت الوزارة في بيان ان مثل هذه الاستفزازات والاعتداءات تظهر مرة اخرى ان ارمينيا لم تتخل عن سياستها العدوانية ضد اذربيجان، وأن افكارها عن أجندة السلام ليس سوى الرياء والنفاق. وكل هذا تظهر مرة اخرى ان ارمينيا ليست حريصة على إقرار السلام والأمن في المنطقة. وكل هذه الأفعال تثبت مرة اخرى ضرورة تطبيق نظام التفتيش والمراقبة في الحدود بين اذربيجان وارمينيا.

بغرض وقف مثل هذه الاستفزازات العسكرية، تطالب اذربيجان تنفيذ احكام البيان الثلاثي ووقف نقل الاسلحة والذخائر والعسكريين والألغام من ارمينيا بصورة غير شرعية، وتطالب الانسحاب الفوري لبقايا القوات المسلحة الارمينية من أراضي أذربيجان.

و وزارة الخارجية الاذربيجانية تحمل ارمينيا مسئولية تامة عن التصعيد في المنطقة.