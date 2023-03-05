أذربيجان: تطعيم 174 جرعة من لقاح كورونا في 5 مارس

باكو، 5 مارس، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 174 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 مارس.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 51 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و27 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 79 شخص الجرعة الثالثة و17 شخصا جرعة تنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و950 الف و224 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و404 ألف و555 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و879 ألف و260 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و400 ألف و706 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة وأكثر و265 الف و703 شخص تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.