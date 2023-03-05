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    أذربيجان: 39 حالة إصابة بكورونا في 4 مارس

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٠]
    أذربيجان: 39 حالة إصابة بكورونا في 4 مارس

    باكو، 5 مارس، (اذرتاج)

    سجلت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و17 حالة تعافي وحالتي وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 5 مارس.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 828 ألف و721 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 818 ألف و383 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و129 مريض منهم ويستمر علاج 209 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 912 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و532 ألف و345 فحص طبي.

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