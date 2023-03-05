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    سياسة


    استشهاد جنديين أذربيجانيين نتيجة التصعيد الارميني اليوم

    ٠٥‎.٠٣.٢٠٢٣ [٢١:١٩]
    استشهاد جنديين أذربيجانيين نتيجة التصعيد الارميني اليوم

    ياكو، 5 مارس (أذرتاج)

    استشهد العسكريان الاذربيجانيان عليبايلي شهريار رامز اوغلو وحسينوف عشقين جميل اوغلو نتيجة الاستفزاز العسكري الارميني الذي حدث اليوم.

    تعرب وزارة الدفاع عن مواساته وتعازيه لاقرباء وذوي الشهيدين.

    بغرض تدقيق وفحص معلومة واردة عن نقل الاسلحة والذرائع والعسكريين والألغام عبر الطرق الفرعية البديلة لطريق لاتشين، ارسلت وحدة من القوات المسلحة الاذربيجانية الى المكان في 5 مارس وحاولت فحص السيارات التي تحمل الاسلحة والذخائر والعسكريين والألغام من ارمينيا. وعارض الجانب الارميني للفحص ونتيجة اطلاق النار الارميني، سقط قتلى وجرحى في صفوف القوات المسلحة الاذربيجانية. رد الجيش الاذربيجاني على الخارجين عن القانون واسكت نقاط النيران.

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