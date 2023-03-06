البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 6 مارس، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 مارس آذار اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

أورو EUR 1 1.8092

دولار أسترالي AUD 1 1.1481

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.327

درهم إماراتي AED 1 0.4628

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0936

كرون دنماركي DKK 1 0.2431

لاري جورجي GEL 1 0.6536

روبي هندي INR 1 0.0208

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.25

دينار الكويت KWD 1 5.5398

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3806

بيسو المكسيك MXN 1 0.0946

جنيه مصري EGP 1 0.0552

لاي مولدوفا MDL 1 0.0902

كرون النرويج NOK 1 0.1635

زلوتي بولندا PLN 1 0.3843

تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

روبل روسي RUB 1 0.0225

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2609

دولار سنغافورة SGD 1 1.2643

ريال السعودية SAR 1 0.453

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1607

دولار تايوان TWD 1 0.0556

ليرة تركيا TRY 1 0.09

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0561

كرون التشيك CZK 1 0.077

يوان الصين CNY 1 0.246

جنيه إنكلترا GBP 1 2.0458

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4651

كرون السويد SEK 1 0.1625

فرنك سويسرا CHF 1 1.8165

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1311

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2531

بيسو تشيلي CLP 100 0.2115

سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

ريال إيران IRR 100 0.004