البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 مارس، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 مارس آذار اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086
أورو EUR 1 1.8092
دولار أسترالي AUD 1 1.1481
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.327
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0936
كرون دنماركي DKK 1 0.2431
لاري جورجي GEL 1 0.6536
روبي هندي INR 1 0.0208
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.25
دينار الكويت KWD 1 5.5398
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3806
بيسو المكسيك MXN 1 0.0946
جنيه مصري EGP 1 0.0552
لاي مولدوفا MDL 1 0.0902
كرون النرويج NOK 1 0.1635
زلوتي بولندا PLN 1 0.3843
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195
روبل روسي RUB 1 0.0225
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2609
دولار سنغافورة SGD 1 1.2643
ريال السعودية SAR 1 0.453
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1607
دولار تايوان TWD 1 0.0556
ليرة تركيا TRY 1 0.09
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0561
كرون التشيك CZK 1 0.077
يوان الصين CNY 1 0.246
جنيه إنكلترا GBP 1 2.0458
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4651
كرون السويد SEK 1 0.1625
فرنك سويسرا CHF 1 1.8165
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1311
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2531
بيسو تشيلي CLP 100 0.2115
سوم أوزبكستان UZS 100 0.015
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111
ريال إيران IRR 100 0.004
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