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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 6 مارس، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 مارس آذار اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0086

    أورو EUR 1 1.8092

    دولار أسترالي AUD 1 1.1481

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.327

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0936

    كرون دنماركي DKK 1 0.2431

    لاري جورجي GEL 1 0.6536

    روبي هندي INR 1 0.0208

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.25

    دينار الكويت KWD 1 5.5398

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3806

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0946

    جنيه مصري EGP 1 0.0552

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0902

    كرون النرويج NOK 1 0.1635

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3843

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0195

    روبل روسي RUB 1 0.0225

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2609

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2643

    ريال السعودية SAR 1 0.453

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1607

    دولار تايوان TWD 1 0.0556

    ليرة تركيا TRY 1 0.09

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0561

    كرون التشيك CZK 1 0.077

    يوان الصين CNY 1 0.246

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.0458

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4651

    كرون السويد SEK 1 0.1625

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8165

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1311

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2531

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2115

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.015

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0111

    ريال إيران IRR 100 0.004

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