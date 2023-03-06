الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير التنمية الاقتصادية المجري – تحديث

باكو، 6 مارس، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم في 6 مارس وزير التنمية الاقتصادية المجري مارتون ناجي.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة تذكر بامتنان زيارته الأخيرة لهنغاريا مشيدا مرة أخرى بحفاوة الاستقبال وجهود التعاون الوثيقة من قبل رئيس هنغاريا ورئيس الوزراء الهنغاري خلال الزيارة. واكد الرئيس إلهام علييف على أن الزيارة المذكورة عادت بنتائج جيدة مشيرا إلى أهمية زيارة مارتن ناجي البلد من حيث تنمية العلاقات الثنائية. وقال إلهام علييف إن زيارة ناجي تمهد فرصة سانحة من اجل تحديد جوانب تعاون مستقبلية على أساس الاتفاقات التي تم التوصل إليها. وابلغ الرئيس الأذربيجاني أن جدول أعمال العلاقات تتوسع مفيدا أن جميع المجالات بدأت تشهد نتائج طيبة.

وأعرب الوزير ناجي عن الشكر على الاجتماع ناقلا تعازيه إلى رئيس الدولة في استشهاد عدد من أفراد جيش أذربيجان الأمس.

واكد وزير التنمية الاقتصادية الهنغاري على دعم بلاده دوما سلامة أراضي أذربيجان مشددا على أن السلام والمفاوضات لا بديل لهما. وقال الضيف إن زيارة الرئيس إلهام علييف هنغاريا نفذت في المستوى العالي ولها أهمية كبيرة من حيث تنمية العلاقات الثنائية.

واجري في اللقاء تبادل وجهات نظر حول آفاق تعاون اقتصادي بين البلدين.