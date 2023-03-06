أرمينيا تطلق النار براجمات القنابل على المواقع الأذربيجانية

باكو، 6 مارس، (اذرتاج)

تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني لإطلاق النار 19 مرة من الساعة 15:00 في 5 مارس الى الساعة 03:10 في 6 مارس من قبل الوحدات المسلحة الارمينية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات القوات المسلحة لأرمينيا من مواقعها في قرى جونشلي وأشاغي شورجا وعزيزلي وزركند ويوخاري زاغالي لمحافظة باساركيتشار ومحافظة جمبرك أطلقت النار باستخدام الأسلحة المختلفة وراجمات القنابل على موقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية آستاف بمحافظة داشكسن وقرى يلليجه ومولابايراملي ويوخاري أيريم بمحافظة كلبجار وقرية قويالي بمحافظة كدبك.

كما تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني في مدينة شوشا لإطلاق النار من قبل العناصر الارمينية المسلحة غير القانونية المختبئة في الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

ردت وحدات الجيش الاذربيجاني على نقاط النيران بهدف وقف الاستفزازات في هذه الاتجاهات.