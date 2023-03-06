مشاركو الاجتماع الـ8 لمنظمة الدول الناطقة بالتركية يزورون ضريح حيدر علييف ومقابر الشهداء

باكو، 6 مارس، (أذرتاج) قام المشاركون في الاجتماع الثامنة للجنة البيئة والموارد الطبيعية وحماية الصحة لمنظمة الدول الناطقة بالتركية بزيارة ضريح الزعيم الوطني حيدر علييف ومقابر الشهداء. أفادت وكالة اذرتاج أن المشاركين في الحدث زاروا ضريح الزعيم القومي حيدر علييف ووضع باقات من الزهور أمامه تخليدا لذكراه. ثم زار المشاركون مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا باقات من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

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