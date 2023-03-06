الرئيس إلهام علييف يلتقي المستشار العام لوزارة الخارجية الأمريكية – تحديث

باكو، 6 مارس، أذرتاج

التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 6 مارس المستشار العام لمفاوضات القوقاز لوزارة الخارجية الأمريكية لويس بونو.

أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس الدولة أعرب عن ارتياحه من نتائج لقاء زعيمي أذربيجان وأرمينيا ضمن مؤتمر ميونخ للأمن وعن شكره لوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن على جهوده المستمرة في هذا المجال.

نقل الضيف تحيات وزير الخارجية الأمريكي إلى الرئيس إلهام علييف مشددا على أن بلينكن هو الآخر يجد أن لقاء ميونخ أتى مثمرا.

وعبر رئيس الدولة عن الامتنان على التحيات وحمله نقل تحياته هو إلى أنطوني بلينكن أيضا.

وأجري خلال المحادثة تبادل الآراء حول عملية المباحثات حول تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وحول معاهدة سلام.