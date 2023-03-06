زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 36.6 %
AzerTAg.az
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٣٣]
باكو، 6 مارس، (أذرتاج)
بلغت قيمة الصادرات الاذربيجانية غير النفطية 651.42 مليون دولار امريكي خلال اشهر يناير – فبراير من عام 2023.
أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج الصادرات والاستثمار ان هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 36.6 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2022.
تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 366.92 مليون دولار أمريكي من أذربيجان، بزيادة 50 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.
يذكر ان الصادرات الأذربيجانية غير النفطية زادت بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي وبلغت 3047.67 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٣٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٤]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٣٥]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٠٢]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٤٠]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٨]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٣٥]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠٠]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٣٧]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٣٣]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١١:٠١]
٢٣.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
١٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٥:٥٤]
١٧.٠٢.٢٠٢٣ [١٦:٣٨]
١٥.٠٢.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٠٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٢٨.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٣٤]
٢١.٠٢.٢٠٢٣ [١٠:٢٠]
١١.٠٢.٢٠٢٣ [١١:٢٠]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٦:٤٨]
١٤.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤٠]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٤]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٧:٠٣]
٠٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٣٠]
٠٥.٠٣.٢٠٢٣ [٢٠:٠٣]
٠٦.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٢٢]
٠٥.٠٣.٢٠٢٣ [١٤:٠٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٤٢]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٠١]
٠٤.٠٣.٢٠٢٣ [١٥:٤٣]
٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٦:٥٤]
٠٣.٠٣.٢٠٢٣ [١٠:٠٢]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك