زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 36.6 %

باكو، 6 مارس، (أذرتاج)

بلغت قيمة الصادرات الاذربيجانية غير النفطية 651.42 مليون دولار امريكي خلال اشهر يناير – فبراير من عام 2023.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة ترويج الصادرات والاستثمار ان هذه الصادرات ارتفعت بنسبة 36.6 في المائة مقارنة بالفترة المقابلة لعام 2022.

تم تصدير منتجات غير نفطية بقيمة 366.92 مليون دولار أمريكي من أذربيجان، بزيادة 50 في المائة عن نفس الشهر من العام الماضي.

يذكر ان الصادرات الأذربيجانية غير النفطية زادت بنسبة 12.3 في المائة على أساس سنوي وبلغت 3047.67 مليون دولار أمريكي خلال عام 2022.